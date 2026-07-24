El "Chino" se cansó de especulaciones: llegará a "Hay que decirlo" junto a su pareja

Tras convertirse en el tema del momento luego de ser encontrado en un refugio cordillerano, Manuel Orellana, el "Chino", dará la cara en vivo este viernes en "Hay que decirlo" (Canal 13).

El protagonista del mediático rescate conversará con Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz para hacer frente a las especulaciones y aclarar qué fue lo que realmente pasó en el sector cordillerano, junto a las educadoras de párvulo Magdalena Retamal y Martina Núñez.

Sin embargo, Orellana no llegará solo al espacio farandulero, ya que estará acompañado por Génesis, su pareja, quien reveló a la prensa que el hombre ya conocía a ambas acompañantes desde hace años, puesto que trabajaban en el jardín infantil al que asistió el hijo de él.

El polémico rescate en el Cajón del Maipo

Según los antecedentes del caso, todo comenzó tras un fortuito encuentro en una discoteca en Peñalolén, lugar desde donde el grupo decidió continuar la fiesta y dirigirse hacia el Cajón del Maipo.

No obstante, lo que prometía ser una simple escapada de carrete se complicó rápidamente tras el avance del intenso sistema frontal, dejándolos completamente incomunicados en la zona cordillerana y activando una angustiosa alerta por presunta desgracia que movilizó a Carabineros y al GOPE.

Sorprendentemente, el grupo permaneció seis días atrapados en un refugio de alta montaña hasta que fueron finalmente rescatados la mañana del pasado miércoles.

Luego del operativo, la situación desató una ola de memes y teorías en redes sociales, pero también críticas por el despliegue: según autoridades, la búsqueda con helicópteros, motos de nieve, Carabineros y el GOPE pudo haber superado los 100 millones de pesos a costo del Estado.