El tenso reencuentro entre Betsy Camino y Vasco Moulian en "Fiebre de Baile"

Un tenso momento se vivió durante el episodio de este domingo de "Fiebre de Baile", donde Betsy Camino logró volver al programa por el repechaje luego de su polémica eliminación marcada por las críticas a la producción y al jurado, concretamente hacia Vasco Moulian.

Tras su presentación, la cubana aseguró que, "más que polémica, fue injusta mi salida. Me sentí mal, me shockeé".

"No sé si esta es la justificación que todos esperan", dijo en el programa de CHV, pero "estoy con un montón de hormonas. Literal, antes de salir, me puse el otro chute y cuando pasó eso sentí que me iba a desmayar. Sentí que no me la podía, estaba en shock, me sentí demasiado mal, vomitaba y lo único que quería era irme con las personas que me aman de puro corazón. Quería puro estar en mi casa, rodeada de cariño y contención, y que se me bajara esa crisis nerviosa que me dio".

Al llegar el momento de la evaluación de Moulian, a quien la bailarina había encarado por los comentarios que este había hecho sobre su cuerpo, disparó en contra de la cubana al agradecerle "porque, estando eliminada, seguiste manteniendo la llama de 'Fiebre de Baile' en todos los programas donde me pelaste, pelaste a la producción, pelaste a tus compañeros. Precioso, ¿no?".

Con mordaz ironía, le agradeció "porque mucha gente siguió hablando de Fiebre de Baile gracias a ti, así que muchas gracias".

"Ahora, me pareció una falta de respeto tremenda que no hayas venido al VAR. Me encantó tu coreografía hoy", reconoció el jurado.

Camino respondió de inmediato a Moulian, donde emplazó que "estamos en una era donde las mujeres calladitas no nos vemos más bonitas".

La cubana logró uno de los tres cupos del repechaje de "Fiebre de Baile" junto a Rey Alcalde y Soulfía, regresando a la competencia.