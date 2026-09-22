Emilia Dides rompe el silencio tras rumores de quiebre con Sammis Reyes

La cantante Emilia Dides aclaró los rumores sobre su supuesta "crisis sentimental" con Sammis Reyes.

Durante la última emisión de "Fiebre de Canto", la exMiss Chile fue consultada por Fanny Cuevas sobre su estado civil. "Y yo que le iba a preguntar a la Emi si estaba soltera o no... todo Chile quiere saber", lanzó la participante entre risas.

En este contexto, Diana Bolocco, animadora del estelar, añadió: "Queremos que estén bien nomás, eso es lo importante".

Por su parte, la ganadora de "Rojo" respondió de forma breve, descartando las especulaciones. "Está perfecto, obvio. No soltera", dijo escuetamente.

Cabe recordar que los rumores sobre un quiebre sentimental entre la pareja fue reportado por Cecilia Gutiérrez, quien aseguró que Dides y Reyes estaban "distanciados".

No obstante, el deportista negó en Instagram los supuestos problemas en la relación, respondiendo en extenso en "Zona de Estrellas".