Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago25.6°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Emilia Dides rompe el silencio tras rumores de quiebre con Sammis Reyes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La exMiss Chile aclaró su estado sentimental en la última emisión de "Fiebre de Canto".

Emilia Dides rompe el silencio tras rumores de quiebre con Sammis Reyes
 Instagram @emiliadides
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Emilia Dides aclaró los rumores sobre su supuesta "crisis sentimental" con Sammis Reyes. 

Durante la última emisión de "Fiebre de Canto", la exMiss Chile fue consultada por Fanny Cuevas sobre su estado civil. "Y yo que le iba a preguntar a la Emi si estaba soltera o no... todo Chile quiere saber", lanzó la participante entre risas. 

En este contexto, Diana Bolocco, animadora del estelar, añadió: "Queremos que estén bien nomás, eso es lo importante".

Por su parte, la ganadora de "Rojo" respondió de forma breve, descartando las especulaciones. "Está perfecto, obvio. No soltera", dijo escuetamente. 

Cabe recordar que los rumores sobre un quiebre sentimental entre la pareja fue reportado por Cecilia Gutiérrez, quien aseguró que Dides y Reyes estaban "distanciados".

No obstante, el deportista negó en Instagram los supuestos problemas en la relación, respondiendo en extenso en "Zona de Estrellas".

 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada