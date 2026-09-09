"Es perfectamente entendible": Neme tras querella de motorista atropellado

Tras conocerse la querella contra José Antonio Neme por parte del motorista que atropelló hace un mes en el sector oriente de Santiago, el animador reconoció estar tranquilo y que se trata de algo que "estaba dentro de las posibilidades".

"Lo mejor es que se repare el daño causado y se cierre el capítulo del accidente de la mejor manera para ambos, porque, insisto, es un accidente y nadie quiere verse involucrado en algo así", aseguró el rostro de Mega en conversación con "Hay que decirlo" de Canal 13.

El documento judicial apunta contra el comunicador por cuasidelito de lesiones, lesiones graves y cuasidelito en vehículo motorizado, tras el accidente que dejó al motorista con múltiples lesiones y hospitalizado varios días en la Clínica Las Condes, encontrándose actualmente de alta.

Neme evitó darle importancia a la situación al sostener que "el tema de la querella es perfectamente entendible, está dentro de las posibilidades, es parte de acelerar el proceso, que los seguros paguen más rápido (...) estaba dentro de las posibilidades, porque si tú no te querellas quedas marginado del proceso".

"Mi complicación no fue procesal ni financiera, fue personal, porque no es grato verse involucrado en algo así. Nadie sale de su casa queriendo hacerle daño a una persona. Fue un accidente que todavía está bajo investigación", precisó.

Y continuó: "Independiente de eso, aquí hay alguien que resultó físicamente más afectado que yo y que merece una reparación, por supuesto. Hay un proceso judicial que está abierto, yo ni siquiera he sido formalizado, estoy solamente apercibido. Por lo tanto, se está investigando y hay que dejar que eso corra solo, pero la reparación económica es parte de lo que hay que hacer"

"Yo tengo un super buen seguro, no salgo a la calle sin un buen seguro, porque los accidentes le pueden pasar a cualquiera, pero además yo pagaba un seguro de responsabilidad civil adicional. Uno tiene un seguro del auto para que arreglen tu auto, pero uno también tiene que considerar reparar daños a terceros", señaló el rostro televisivo, dando cuenta que "como uno es conocido y tiene una responsabilidad pública, yo pagaba un super buen seguro por una suma super alta. No voy a entrar a hablar de plata, porque no me parece oportuno, pero que cubre daños importantes, así que se está en el proceso de negociación".

Sobre su contacto con el motorista que atropelló, indicó que "a él lo vi el primer día en la clínica, luego ellos nombraron a una abogada, yo tengo mis abogados y han estado hablando y negociando para cerrar este capítulo de la manera más justa y la más conveniente, la más útil y la más reparatoria posible".