Farkas demandó a Claudia Schmitd: Exige que le devuelva 107 millones de pesos

El conflicto entre los examigos Leonardo Farkas y Claudia Schmitd llegará a tribunales, al conocerse que el empresario demandó a la uruguaya por 107 millones de pesos.

De acuerdo con lo informado LUN, la acción judicial por "cumplimiento de contrato" fue presentada el pasado 28 de agosto y en la cual se exige a la panelista de farándula "restituir el dinero" que Farkas "le entregó, en septiembre de 2022, mediante cuatro transferencias o depósitos" en cuentas corrientes de Schmitd.

Las cuatro transferencias, realizadas entre el 12 de septiembre y el 28 de septiembre del 2022, suman 107 millones de pesos y, según la demanda, corresponden a un "préstamo" que aún no ha sido restituido por parte de la uruguaya.

Por si fuera poco, el escrito sostuvo que "la demandada se ha enriquecido a costas" de Farkas y que "no existe una causa que justifique el enriquecimiento de la señora Schmitd, pues el señor Farkas no mantenía una relación patrimonial contractual con la demandada".

La demanda fue acogida el pasado 9 de septiembre y recién esta semana se logró dar por notificada a Schmitd, aunque nunca fue encontrada en su domicilio laboral.

Pese a lo que acusa Farkas, fue la propia uruguaya quien aseguró en mayo pasado que el empresario "nunca nos ayudó (a ella y a su esposo John Bogdan), sino siempre nos dijo que todo lo que nos dio eran regalos".

El filántropo y la panelista de farándula tuvieron una larga amistad, tanto así que Schmitd conoció a su esposo en un cumpleaños del rubio millonario, pero la relación se quebró. Fue en el podcast "Noche de Pirañas" donde la uruguaya acusó al empresario de intentar "comprar" a las personas y cuestionó el origen de su fortuna.