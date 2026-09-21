Farkas defendió su querella contra Sergio Rojas: "Dicen cualquier cosa y no les pasa nada"

El rubio millonario Leonardo Farkas defendió su querella contra Sergio Rojas "por injurias y calumnias por medios de comunicación social", asegurando que no puede ocurrir que en Chile alguien hable "tonteras" sin consecuencias.

Fue en el podcast "Noche de Pirañas", perteneciente al periodista de farándula, donde Claudia Schmitd acusó el empresario de organizar fiestas descontroladas, entre otras cosas.

"Él también pertenecía o tenía este tipo de amigos que tenían este tipo de prácticas, como una logia", comentó el comunicador en dicha ocasión.

Al ser consultado por "Plan Perfecto" (CHV) sobre la acción judicial, Farkas sostuvo que "dicen que la justicia en Chile no funciona, que a los jueces los echan… ojalá que funcione".

"No puede ser que alguien hable (…) dicen cualquier cosa, cualquier brutalidad de la gente, y que no les pase nada. Hay que hacer algo para que la gente no hable tanta tontera", aseveró.

Farkas adelantó que agotará todas las instancias judiciales posibles "para demostrar que en Chile sí hay justicia" y "para que quede un registro".

El filántropo también deslizó una crítica contra los programas de farándula actuales, asegurando que en su época "era un poquito más decente la cosa. Gente preparada, estudiaba, pero ahora parece que cualquiera tiene un podcast en su casa, es más barato…".