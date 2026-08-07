Filtran audios de las disculpas de Marité Matus a Camilo Huerta: "Fue un error"

Esta semana se conoció el desenlace del juicio por injurias y calumnias que enfrentó a Marité Matus y Camilo Huerta en los últimos meses.

El exmatrimonio alcanzó un acuerdo en el caso que consistía en que Matus debía pedir disculpas a Huerta por sus dichos en la prensa tras su mediática separación.

El audio del momento fue filtrado públicamente y se exhibió en el programa "Zona de Estrellas", donde analizaron el caso de la expareja.

"Pido disculpas por los hechos manifestados en la parte querellante; fue un error de mi parte basado en la detención que tuvo años atrás y fue un error", se le escucha decir a Marité Matus en ese archivo.

Ante ello la defensa de Huerta solicita "la posibilidad de editar o corregir en definitiva estas disculpas, ya que mi representado nunca estuvo detenido por estos hechos".

"Sería por el caso Yingo que fue conocido por todos hace muchos años atrás y eso es lo que yo manejaba. De hecho, estuve casada con él y él me lo contó y me dijo que estuvo una noche detenido, y por eso yo me basé en esa entrevista y dije que tenía antecedentes. Fue un error", responde Marité Matus.

"A partir de los términos, aceptamos las disculpas", se le escucha decir a Camilo Huerta.

Marité Matus y Camilo Huerta estuvieron casados durante un año hasta su mediático divorcio en medio de acusaciones de aprovechamiento económico e infidelidades.