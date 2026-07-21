"Fui juzgada": Pamela Díaz se sinceró tras el fin de su relación con Felipe Kast

Pamela Díaz y Felipe Kast finalmente hablaron del término de su relación, la cual había sido oficializada en 2025 y concluyó de forma definitiva a inicios de este año tras mantenerse alejada de la exposición pública.

El primero en referirse al tiempo que pasaron juntos fue el exsenador en su podcast "FelipePodKast" junto al conductor José Antonio Neme, donde reconoció el quiebre definitivo tras una relación que se extendió por un año y siete meses.

"Es tremenda mujer", destacó Kast, valorando haber tenido "la suerte de estar con una gran mujer y le tengo mucho respeto, mucho cariño, y además creo que aprendí mucho de ella".

El economista llenó de elogios a su expareja, asegurando que "es una mujer que tiene un cerebro increíble, es muy inteligente, y creo que de las cosas más atractivas de ella es su inteligencia, además de buena mamá, buena amiga, es brava. Tiene muchos atributos, pero es divertida, muy divertida. Me siento muy privilegiado de haber estado con ella".

Posteriormente, Díaz reaccionó a las declaraciones de Kast en su programa "Mañana te cuento", de Once Stream, donde destacó el tiempo que pasaron juntos, aunque sostuvo, entre risas, que el exparlamentario "la expuso" al revelar su soltería de forma pública.

"Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Felipe", declaró la animadora, destacando que "tuvimos una relación muy linda. Hace como un año y siete meses partió todo esto, así que no he hablado mucho porque era una relación que yo quería cuidar y así fue, todo mi respeto".

Díaz reconoció que "ambos aprendimos muchísimo, lo pasamos muy bien", reflexionando que tuvo "una relación muy linda con Felipe, muy linda" y "creo que estas palabras son para ambos. Lo admiro, me encanta, pero hasta ahí nomás voy a hablar, porque si lo guardé por tanto tiempo, prefiero estar así".

Eso sí, abordó también los cuestionamientos que surgieron en torno a la relación, dando cuenta de que "cuando salí con Felipe, al principio, hay gente que sabía y también tiró malos comentarios y políticos, gente que fue a la universidad, que estudió, que tiene un criterio un poquito armado. ¡Estuve así de contestar!".

"Muchas veces fui juzgada, decían: '¿Qué va a estar con él? ¿Qué va a decir su familia de él?'. Cuando decían esas cosas, yo estaba con él, pasándolo bien con sus hijos, con mis hijos. Entonces, no voy a dar explicaciones a nadie, porque si estoy soltera o no estoy soltera", sentenció Díaz.