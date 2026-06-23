Hermano de motorista atropellado por Fran Maira: "No le ayuda ni a él ni a nosotros"

Jemerson Zapata, hermano del motorista atropellado por Fran Maira, se sumó al duro cruce de declaraciones entre su familia y la influencer tras el accidente, criticando a la bailarina de "Fiebre de Baile" y a su entorno por la nula ayuda recibida hasta el momento.

El pasado 23 de febrero, Maira protagonizó una colisión en Lo Barnechea a solo cuadras de su casa, donde arrolló a un repartidor de delivery extranjero, Mayerson Zapata, al no respetar la flecha de un semáforo.

Si bien, la también cantante y su padre se habían comprometido a apoyar a la familia de la víctima, Luis Zapata, padre del joven, acusó un "abandono total" de parte de la exchica reality y su familia.

Zapata cuestionó las publicaciones de la influencer en redes sociales tras el accidente y su participación en el programa de baile de CHV, continuando con sus actividades de forma normal. Aunque reconoció que "todo el mundo tiene derecho a seguir su vida", apuntó a que lo que han visto es "despreocupación" por parte de la artista urbana.

El hermano del motorista sostuvo que a "una persona que le pasa esta situación tiene derecho a continuar su vida, pero no de esta forma que ella lo hizo, porque salió sugiriendo a las personas que nos ayudaban y todo esto, preguntando por la salud de Mayerson… no le ayuda ni a él ni nos ayuda a nosotros".

"No sé qué tanto le habrá afectado, porque muchas veces los buscamos a ellos en busca de ayuda para la salud de mi hermano y, básicamente, nos la negaron", aseveró, por lo que "no creo que sea tanta la preocupación de ellos por el hermano mío, más bien la preocupación de ellos va por la situación económica con lo que vi en respuestas que ha hecho".

Tampoco encontró sentido a las publicaciones de Maira pidiendo por la recuperación de Mayerson Zapata, "porque tantas veces que los invitamos a que fuera a ver cuál era la situación de Mayerson, básicamente se negaron, pusieron excusas. La verdad es que no lo encuentro lógico".

"No fue un accidente, esto se podía evitar completamente"

Respecto a la millonaria indemnización que están solicitando como familia, que asciende a los 500 millones de pesos, Jemerson defendió la petición asegurando que lo ocurrido "no fue un accidente, esto se podía evitar completamente si esta persona hubiera esperado un minuto más por la flecha que giraba".

Insistió en que se debe llegar "a una suma de dinero que ambas partes estén de acuerdo. Obviamente, por la parte de ellos, ya sabemos que no quieren dar nada, porque si no nos ayudaron cuando podían con cosas pocas… Sinceramente, hay que llegar a un acuerdo en dinero que nos pueda ayudar como familia para poder estar con Mayerson".

"Simplemente esperamos que ojalá que se haga justicia y todo sea por lo legal, no queremos dejar la condición de mi hermano por el accidente quede al azar, a la suerte", sentenció.