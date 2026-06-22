Inminente llegada de Faloon a "¿Volverías con tu ex? 2": Revelan su millonario sueldo

La salida de Faloon Larraguibel de "Fiebre de Baile" de Chilevisión es inminente, con la modelo abandonando la competencia musical para incorporarse al reality de Mega, "¿Volverías con tu ex? 2", donde se reunirá con su expareja Raimundo "Rai" Cerda.

Desde La Hora informaron que la exYingo aceptó la propuesta de la estación de Vicuña Mackenna y viajará en los próximos días a Perú, donde se graba el reality.

Eso sí, la modelo no recibirá la altísima suma de 300 millones de pesos semanales que se especuló la semana pasada, sino que su salario será de 30 millones de pesos a la semana.

De igual forma, llegará a "¿Volverías con tu ex? 2" como la figura mejor pagada. El récord previo del mayor salario en un reality lo tenía Pamela Díaz en "Tierra Brava", de Canal 13, al haber recibido 80 millones de pesos por 45 días en el encierro.

Al concretar su salida del canal, la bailarina se verá obligada a pagar una "cláusula de salida" a CHV por anticipar el término de su contrato, que sería de 30 millones de pesos.