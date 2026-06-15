Jordi Castell lanza nueva "bomba política": el romance de un subsecretario

Semanas atrás, Jordi Castell usó sus espacios en televisión y redes sociales para cuestionar el relato moral del Gobierno, al dar a conocer que una ministra había "destruido un matrimonio"; y ahora volvió a lanzar una "bomba" político-farandulera, nuevamente relacionada con el gabinete.

Invitado al podcast "Juzgamos y nos funamos" del canal de streaming Yuly -de Julio César Rodríguez-, el fotógrafo y comentarista reveló que un subsecretario dejó a su esposa, a raíz de un romance con un vedetto, motivando incluso la intervención del Partido Republicano.

"Me perturba, me irrita, que la casa de gobierno esté siendo usada para profesar una religión que lo único que ha hecho es discriminarnos, tratarnos como la peor bazofia a los homosexuales; entonces hay cosas que no logro entender... de hacer cuatro misas a la semana en La Moneda, pero permitir que una ministra le quite el marido a una mujer con tres niños chicos...", lanzó.

"Quiero creer que saben (en el Gobierno) que, en cualquier minuto, van a tener que sacar al subsecretario que se enamoró de un vedetto, que dejó a la señora por el pololo y trató de poner los bienes a nombre de ese pololo vedetto; y el Partido Republicano se lo impidió", comentó, ante la incredulidad del conductor del programa, Danilo 21.