Karina Álvarez recibe críticas por nuevo comentario y ella responde con pantallazos de IA

La periodista Karina Álvarez nuevamente se encuentra en el centro de las críticas por un comentario que realizó en torno a la evasión en el transporte público.

Mientras en "CHV Noticias" se analizaba el tema y el debut de los agentes antievasores, Álvarez recomendó la implementación de torniquetes en cada uno de los buses para evitar este fenómeno.

"¿Por qué no aplicaron una solución tecnológica a cada bus? Por ejemplo, torniquetes como los que hay en el Metro, pero en la subida de los buses, obligando a que el sistema sea más ordenado", recomendó Karina Álvarez, aunque su compañero Carlos Grage se apresuró a decir que "hay algunos que los tienen".

"Hay paraderos que los tienen, no los tienen los buses", refutó la periodista, aunque la medida sí se implementó hace más de una década y que, incluso dejó de hacerse en 2018 ante sus malos resultados.

En redes sociales Álvarez recibió decenas de críticas por su falta de conocimiento respecto del tema. Esta es la segunda vez en esta semana que la periodista de Chilevisión protagoniza una polémica similar tras su particular receta de empanadas.

Karina Álvarez respondió

A través de sus redes sociales Karina Álvarez respondió a sus críticos y "trolls" con un ambiguo mensaje que incluía datos recopilados por Inteligencia Artificial que señalaban que el 41% de los buses del sistema RED cuentan con torniquetes.

"Por si alguien le quedan dudas. Para los trolls que buscan seguidores fáciles", indicó Álvarez.