Luis Mateucci anunció acciones legales contra Daniela Aránguiz "por acoso y hostigamiento"

Una avalancha de acciones legales se está dando entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci, con este último decidiendo contraacatar legalmente tras el anuncio de una nueva querella por parte de su expareja.

La actual pareja de José Manuel "Cuco" Cerda dijo haberse haberse sentido "violentada" por los dichos de Mateucci al interior del reality de Mega, "¿Volverías con tu ex? 2", donde se mofó de una supuesta ecografía que la exMekano le habría mostrado durante su intermitente relación, aludiendo a un embarazo, y asegurando que la opinóloga había enviado a su hermano Rigeo a amenazarlo.

Tras la decisión de Aránguiz de querellarse nuevamente contra de su expareja, el chico reality reaccionó con el anuncio de su propia artillería de acciones legales contra la figura televisiva por "acoso y hostigamiento".

De acuerdo con los representantes legales de Mateucci, Aránguiz divulgó "sin autorización sus datos personales, derivando en actos de acoso".

En respuesta, sus abogadores decidieron actuar "con toda la rigurosidad que la ley permite", iniciando "acciones administrativas ante la Agencia de Protección de Datos Personales (Ley 21.719)" y evaluando "acciones penales por acoso y hostigamiento".

Hace un año, Aránguiz ya había presentado una querella contra Mateucci por injurias y deudas impagas, que finalmente no progresó por desacuerdos con su abogado.