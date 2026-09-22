Lux Pascal brilló en la pasarela de Vogue World 2026 en Milán

La actriz chilena Lux Pascal deslumbró este martes en su paso por la pasarela del evento Vogue World 2026 en Milán.

Pascal fue parte del desfile organizado por la denominada "Biblia de la Moda" en la Galería Vittorio Emanuele II, el emblemático centro comercial de la ciudad italiana, cuya quinta edición rindió homenaje al trabajo artesanal en plena era de expansión tecnológica.

La hermana de Pedro Pascal lució un diseño de la firma italiana Dolce & Gabbana, robándose las miradas en el espectáculo de alta costura y donde también dijeron presente celebridades como Jennifer Lopez, Hunter Schafer, Dakota Johnson, Heidi Klum, Monica Bellucci y Taraji P. Henson, además de los diseñadores Pierpaolo Piccioli, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, entre otros.

"Sí, esa donna italiana que desfila en Vogue World Milán es Lux Pascal", escribió la cuenta de Vogue España al compartir en Instagram el registro de la modelo y actriz en el prestigioso evento.