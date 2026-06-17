Madre de motorista atropellado: "No tenemos ayuda" de la familia de Fran Maira

María Zapata, madre del motorista atropellado por Fran Maira, rompió el silencio en medio del duro cruce de declaraciones entre su familia y la influencer, dando cuenta de que ni siquiera ha recibido una disculpa por lo sucedido.

El pasado 23 de febrero, la actual participante de "Fiebre de Baile" protagonizó una colisión en Lo Barnechea a solo cuadras de su casa, donde arrolló a un repartidor de delivery extranjero al no respetar la flecha de un semáforo.

Si bien, la también cantante y su padre se habían comprometido a apoyar a la familia de la víctima, Luis Zapata, padre del joven, acusó un "abandono total" de parte de la exchica reality y su familia, quienes se habían comprometido a apoyarlos después del accidente.

Maira respondió asegurando que la familia de Mayerson Zapata "faltó a la verdad" e, incluso, los acusó de haber pedido una millonaria indemnización.

"En ningún momento se ha amenazado a alguien"

En el programa "¡Hay que decirlo!", de Canal 13, la madre del motorista atropellado indicó que de parte de la familia de la influencer "no tenemos ayuda, ninguna, es la verdad. No hay que agradecerles un vaso de agua".

"Queríamos llegar a un acuerdo no tanto de que dijéramos 'denos tanta plata', porque la verdad si nos ponemos en los zapatos de Mayerson o en nuestros zapatos, la vida de Mayerson no tiene precio, pero él tiene necesidades", recalcó María Zapata, enfatizando en que "las deudas no se pagan solas. Hay que pagarlas y ayuda de ellos no tenemos".

María Zapata reveló que su hijo se encuentra en un estado vegetal: "El estado de salud de mi hijo no es el mejor, él está en un estado... Hace movimientos involuntarios, si nos conoce o no nos conoce, no sabemos".

"A la muchacha (Fran Maira) no la conozco, sé que no debería odiar o tenerle rabia a una persona por lo que pasó, porque sí, fue un accidente, pero un accidente del que ella debiera ponerse al frente, hacerse responsable de las cosas", aseveró.

Zapata insistió en que "en ningún momento se ha amenazado a alguien", relatando que "yo fui la última en pedirle al papá de Maira para que nos reuniéramos para ver cómo ayudar a Mayerson. Me dijo que no podía porque el abogado se había ido de vacaciones, como si la vida de mi hijo también se fuera de vacaciones… a él lo mandaron a una cama".

"Personalmente no conozco la voz de Fran Maira, ni la de ese señor (su padre) tampoco y la verdad nos parece una inconsciencia de ellos decirnos que seamos coherentes… coherentes con qué, me pregunto, cuando la vida de Mayerson es la que se estancó. No se han tomado la molestia de decir: 'María, discúlpame por lo que pasó, cómo le puedo ayudar'. Necesitamos sacar a Mayerson adelante, trabajaba para él, se sostenía él y sostenía a su hijo".

La madre del motorista cuestionó que la familia de la exchica reality diga que están pendientes de la situación su hijo y que están colaborando, "como si con preguntar cómo está Mayerson se resolvieran las cosas".