Mane Swett enfrenta nuevo juicio por la custodia de su hijo

La actriz Mane Swett sumó otro capítulo en la extensa batalla judicial para recuperar la custodia de su hijo, iniciándose un nuevo juicio en Estados Unidos luego de que la Corte Suprema del Estado de Nueva York anulara el fallo que le dio la custodia a John Bowe.

Aquella resolución quedó sin efecto al confirmarse que Swett nunca fue notificada del movimiento del periodista cuando solicitó la custodia del menor.

Desde LUN informaron que el viernes 21 de agosto hubo una primera jornada de mociones en la Corte de Familia de Nueva York, para luego, el lunes 24 de agosto, iniciar el juicio en sí, que será extenso y complejo.

El citado medio dio cuenta de las próximas fechas para seguir desarrollando el juicio de tuición, con múltiples testimonios y testigos, citas agendadas para el 16 de septiembre, 28 de septiembre, 29 de septiembre, y finalmente 1 de octubre.

Mientras que el hijo de Swett y Bowe cuenta con tres abogados que velarán por el interés del menor, incluyendo a Shirin Nothenberg, quien lo defendió cuando la Corte Suprema de Nueva York desestimó la custodia dada a Bowe.

La batalla judicial de Mane Swett

La disputa legal entre la intérprete de "Papi Ricky" y John Bowe, su expareja y padre del niño, inició en 2023, luego de que Santiago Bowe Swett viajara a Estados Unidos para pasar sus vacaciones. Sin embargo, el menor no regresó a Chile, lo que inició un proceso judicial que se ha extendido por casi tres años.

Y si bien, en octubre del año pasado, el tribunal había cerrado definitivamente el caso -rechazando todos los recursos interpuestos por la artista-, el fallo fue anulado por la Corte Suprema dos meses más tarde, ya que la chilena no había sido notificada para asistir a una de las audiencias del juicio.

Asimismo, reportes indicaron que no existía un régimen de visitas, lo que habría impedido el contacto entre la actriz y su hijo.