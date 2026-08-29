Mane Swett y nuevo juicio por la custodia de su hijo: "Cada día estoy más cerca"

Durante los próximos meses la actriz Mane Swett enfrentará un nuevo juicio por la custodia de su hijo en Nueva York, Estados Unidos.

Luego de años de batalla legal y de un par de fallos en su contra, la chilena obtuvo la oportunidad de iniciar un nuevo proceso debido a una negligencia ocurrida en el juicio anterior, en la que no recibió notificación para asistir a una audiencia.

En declaraciones al programa "Plan Perfecto" Swett se refirió a esta instancia y señalío que "siempre he tenido toda la fe". "Ojalá pudiera ver a mi hijo. Prefiero no entregar detalles, pero yo creo que cada día que pasa estoy más cerca", agregó.

"No es un secreto para nadie que llevo un difícil proceso judicial por años, y ese sigue siendo mi norte y mi principal misión en la vida. Gracias a los esfuerzos de la producción puedo estar aquí hoy día", recalcó la actriz.