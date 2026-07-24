Melina Noto lanza divertida "advertencia" a Pangal Andrade tras rescate en el Cajón del Maipo

Tras el rescate de tres personas en el Cajón del Maipo, que ha generado varias reacciones en redes sociales, Melina Noto le hizo una divertida "advertencia" a Pangal Andrade, su pareja.

La humorada de la argentina surgió luego de que el deportista participara activamente en el operativo de búsqueda que logró hallar con vida a Manuel Orellana -el famoso "Chino"-, Magdalena Retamal y Martina Núñez, quienes permanecieron seis días aislados en la cordillera.

Y es que con el paso de las horas, salieron a la luz sabrosos detalles del operativo que encendieron las redes: se dio a conocer que el "Chino" estaba casado, que las dos mujeres rescatadas eran educadoras de párvulo en el jardín infantil al que asistía su hijo y que una de ellas también estaba casada, desatando una ola de bromas, memes y reacciones en redes sociales.

Fue en este contexto que el creador de contenido Danilo 21 subió un video desglosando la historia, posteo en la que la periodista dejó un cómico: "Claramente a Pangal no lo dejaremos llevar a Alanna a ese jardín".

Además, la colaboración de Andrade causó tanto furor que se armó un divertido trend en TikTok con usuarias diciendo que irían a perderse a la cordillera para ser salvadas por él y sus primos.

Ante esto, Noto volvió a reaccionar en sus historias, marcándole el terreno al exchico reality: "Dado este trend de que Pangal las va a ir a rescatar si nieva... desde ahora solo tenés permitido rescatar animales", cerrando la broma con un tajante "Ya no te podés juntar con el 'Chino'".