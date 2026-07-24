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Tópicos: Magazine | Personajes

Melina Noto lanza divertida "advertencia" a Pangal Andrade tras rescate en el Cajón del Maipo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La pareja del deportista bromeó sobre el polémico rescate del "Chino" y compañía.

Melina Noto lanza divertida
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Tras el rescate de tres personas en el Cajón del Maipo, que ha generado varias reacciones en redes sociales, Melina Noto le hizo una divertida "advertencia" a Pangal Andrade, su pareja. 

La humorada de la argentina surgió luego de que el deportista participara activamente en el operativo de búsqueda que logró hallar con vida a Manuel Orellana -el famoso "Chino"-, Magdalena Retamal y Martina Núñez, quienes permanecieron seis días aislados en la cordillera.

Y es que con el paso de las horas, salieron a la luz sabrosos detalles del operativo que encendieron las redes: se dio a conocer que el "Chino" estaba casado, que las dos mujeres rescatadas eran educadoras de párvulo en el jardín infantil al que asistía su hijo y que una de ellas también estaba casada, desatando una ola de bromas, memes y reacciones en redes sociales. 

Fue en este contexto que el creador de contenido Danilo 21 subió un video desglosando la historia, posteo en la que la periodista dejó un cómico: "Claramente a Pangal no lo dejaremos llevar a Alanna a ese jardín".

Además, la colaboración de Andrade causó tanto furor que se armó un divertido trend en TikTok con usuarias diciendo que irían a perderse a la cordillera para ser salvadas por él y sus primos. 

Ante esto, Noto volvió a reaccionar en sus historias, marcándole el terreno al exchico reality: "Dado este trend de que Pangal las va a ir a rescatar si nieva... desde ahora solo tenés permitido rescatar animales", cerrando la broma con un tajante "Ya no te podés juntar con el 'Chino'".

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