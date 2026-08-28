Movilh reveló millonaria multa contra TV+ por dichos transfóbicos de Patricia Maldonado

TV+ deberá pagar una millonaria multa por los dichos transfóbicos de Patricia Maldonado en pantalla, al confirmarse la sanción del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en contra de la señal a raíz de las declaraciones emitidas por la polémica opinóloga.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) valoró la decisión del CNTV de sancionar a TV+ con un total de 160 UTM, alrededor de 11,4 millones de pesos, por contenidos emitidos en el programa "Tal Cual" que "vulneraron la dignidad" de la diputada Emilia Schneider y Trinidad Cerda.

"La concesionaria incurrió efectivamente en un ilícito de carácter televisivo, por cuanto las expresiones proferidas por doña Patricia Maldonado revisten la entidad suficiente como para injustificadamente afectar los derechos fundamentales de la persona aludida, desconociendo con ello la dignidad personal inherente a aquella", detalló la sanción.

Al valorar la decisión de la entidad, el vocero del Movilh, Rolando Jiménez, destacó que "esta resolución es importante porque deja claro que la libertad de expresión no es un cheque en blanco para denigrar, deshumanizar o negar la identidad de las personas trans".

"Las expresiones emitidas contra Emilia Schneider y Trinidad Cerda no fueron simples opiniones: fueron dichos transfóbicos que afectaron su dignidad y que, según estableció el propio CNTV, vulneraron derechos fundamentales", sentenció.

Desde el Movilh esperan que TV+ pida disculpas públicas y adopte medidas para evitar que Maldonado y otros rostros televisivos abusen "de la tribuna que les da la televisión para denigrar a las personas trans".