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Tópicos: Magazine | Personajes

Muere Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey Affleck

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La mujer de 83 años, que tuvo gran influencia en la carrera de sus hijos, pudo cumplir uno de sus mayores deseos dos días antes de fallecer.

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Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey Affleck, murió a los 83 años tras ser diagnosticada de un cáncer de páncreas en diciembre de 2025, según publica People.

La mujer falleció el pasado 2 de junio, pero la noticia se ha hecho pública ahora según añade el medio. Trabajó durante 34 años como profesora en una escuela pública y fue una destacada activista por los derechos civiles.

Asimismo, su obituario señala que pudo cumplir uno de sus más importantes deseos al ver a su nieto Atticus -hijo de Casey- graduarse de la escuela secundaria el 31 de mayo, solo dos días antes de su deceso.

Su papel fue clave en los inicios de la carrera de sus hijos. Ben Affleck consiguió sus primeros papeles gracias a la amistad de su madre con la directora de casting Patty Collins.

Además, acompañó a Ben en la ceremonia de los Óscar de 1995, cuando el actor ganó el premio a mejor guión por "Good Will Hunting" ("Mente indomable') junto a Matt Damon.

"Estábamos sentados junto a nuestras madres y ganamos, y las abrazamos. Recuerdo cómo todo el mundo le dio tanta importancia, como si fuera algo insólito", recordó Ben en una entrevista con Vanity Fair en 2023.

Ben Affleck, que en aquel momento tenía 25 años, señaló que desde el primer momento pensó en ir con su madre a la gala. "Por supuesto que nuestras madres iban a ir. Fue algo realmente inocente y auténtico", añadió.

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