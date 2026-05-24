Muere la actriz Teresa Berrios: apareció en "Machos" y "El día menos pensado"

La actriz Teresa Berrios, conocida por aparecer en producciones como "Fuera de Control" y "Machos", murió este fin de semana a los 102 años.

A través de redes sociales, Chile Actores dio a conocer la noticia mediante un comunicado.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra querida compañera, la actriz Teresa Berrios Tapia. Con más de cien años de vida, Teresa fue una de las artistas más longevas de nuestra organización", destacó la corporación.

Bajo esta línea, el gremio señaló que la intérprete tuvo "participaciones en obras como 'Fuera de Control,Machos,Oro Verde,Mea Culpa,El día menos pensado', entre muchísimas otras".

Asimismo, informaron que los funerales de Berrios "se realizarán el día de hoy, domingo 24 de mayo, a las 16:00 en el Cementerio General".

"Nuestro abrazo cariñoso a su familia, compañeros, amigos y todas las personas que sienten su partida", sentenciaron.