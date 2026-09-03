No era un OXXO: ¿Dónde cumple su arresto domiciliario Camilo Huerta?

Confusión ha causado en las últimas horas el supuesto domicilio que fijó el chico reality Camilo Huerta para el cumplimiento de su arresto domiciliario total, tras haber sido formalizado en el marco de la investigación denominada "Imperio de Ámsterdam".

De acuerdo con lo reportado por Carabineros ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el preparador físico incumplió la medida al constatar que la dirección que Huerta entregó para estos efectos corresponde a un local comercial de la cadena OXXO, en la comuna de Ñuñoa.

Sin embargo, fue el mismo tribunal el que aclaró que la ubicación informada por el chico reality corresponde a un domicilio de la comuna de Estación Central, en la calle Sargento Rojas, informó La Tercera.

El juez Nicolás Flores rectificó los antecedentes y dictó una resolución para realizar los controles sucesivos por parte de Carabineros en el domicilio de Estación Central, y no en OXXO de Ñuñoa.

De hecho, las cámaras de CHV captaron a Huerta en la ubicación de la calle Sargento Rojas durante la mañana de este jueves.

Por ahora, persisten las dudas respecto al origen de la dirección a la que llegó Carabineros en la comuna de Ñuñoa.

El preparador físico fue formalizado junto a otros imputados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos, en el marco de la indagatoria a la organización que comercializaba drogas, principalmente cannabis, a través de dispensarios medicinales, pero en volúmenes que excedían la norma permitida.