ONG pide sancionar a Naya Fácil tras nueva imprudencia vial: "Son comportamientos reiterados"

Tras la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía Sur, la ONG No Chat exigió sanciones contra Naya Fácil por su más reciente falta vial: transitar a 211 km/h a bordo de su Cybertruck en una zona de 120 km/h máximo.

Desde la organización advirtieron que este hecho no es aislado. En abril pasado, la entidad ya había denunciado a la creadora de contenido por usar el celular mientras conducía, ocasión en la que ella admitió la falta y aseguró públicamente que continuaría haciéndolo porque cualquier problema se resolvía "con plata y abogados".

"Consideramos acertado y prudente que se generen este tipo de investigaciones, sobre todo ante comportamientos reiterados de distintos actores que tienen mucha exposición y que debieran ser un ejemplo a seguir", señaló Claudia Rodríguez, directora de ONG No Chat y presidenta del COSOC de la Subtrans.

Asimismo, la organización remarcó que estas acciones no pueden justificarse como extravagancias ni contenido para redes sociales, junto con hacer un llamado a las marcas a evaluar sus patrocinios y a la audiencia a no celebrar conductas de riesgo al volante.

Las cifras que Naya Fácil ignora

"Todos los días tenemos que lamentar entre siete y diez muertes viales, más de 2.000 fallecidos todos los años y más de 75.000 siniestros. Por lo tanto, depende de cada uno de nosotros preservar la vida en el tránsito y, entre todos, construir seguridad vial", concluyó Rodríguez.

Finalmente, desde ONG No Chat recalcaron que la responsabilidad penal le corresponderá a la justicia, pero advirtieron que no se debe esperar a que ocurran consecuencias irreparables para poner punto final a este tipo de imprudencias.