Paula Pavic tras detención de Camilo Huerta: "Tanta gente repite mentiras"

La modelo Paula Pavic volvió a las redes sociales para reaccionar a la detención de su actual pareja, Camilo Huerta, quien está involucrado en una masiva investigación por los supuestos delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

El preparador físico será formalizado este martes tras su detención de la pasada jornada en el Aeropuerto de Santiago, con Pavic reaccionando mediante un video en sus Stories de Instagram al asegurar que "no puedo creer cómo tanta gente especula cosas, tanta gente repite mentiras y da por hecho cosas que no son verdad".

La exesposa de Marcelo Ríos aclaró que no está en Chile, ya que se encuentra en Sarasota, EE.UU., y adelantó que hará una trasmisión en vivo este martes para "aclarar mentiras que se dicen en programas o en lugares sobre mí".

"Se replican mentiras", sentenció.

El nombre del chico reality apareció en la lista de sospechosos indiciados en la causa "Imperio de Ámsterdam", liderada por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros tras descubrir la comercialización excesiva de cannabis en dispensarios medicinales.

Huerta, quien se declara inocente y acusó "montaje", era dueño de uno de los dispensarios de marihuana medicinal investigados.