Pinilla tras el quiebre de Gala y "Mago" Jiménez: "Esa mujer se merece solo cosas lindas"

El exdelantero nacional Mauricio Pinilla reaccionó el mediático quiebre entre Gala Caldirola y Luis "Mago" Jímenez, luego de que el exfutbolista reconociera haberle sido infiel con su exesposa Coté López.

Se trata de un comentario que no pasó desapercibido, considerando que él mantuvo una fugaz relación con la modelo española en 2023 y, actualmente, se encuentra soltero.

Fue en una publicación de Suro Solar, representante y amigo de la otrora chica reality, donde Pinilla ocupó la sección de comentarios para apoyar a su expareja.

"¡Esa mujer se merece solo cosas lindas!", escribió el otrora delantero.

Caldirola ya volvió a Chile desde Qatar, donde se había instalado junto al futbolista debido a los compromisos laborales del "Mago".