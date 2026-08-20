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Tópicos: Magazine | Personajes

Pinilla tras el quiebre de Gala y "Mago" Jiménez: "Esa mujer se merece solo cosas lindas"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exdelantero mantuvo una fugaz relación con la modelo española en 2023.

Pinilla tras el quiebre de Gala y
 Instagram @pinigol9 / @luisjimenezok

Caldirola ya volvió a Chile desde Qatar tras conocer la infidelidad del "Mago".

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El exdelantero nacional Mauricio Pinilla reaccionó el mediático quiebre entre Gala Caldirola y Luis "Mago" Jímenez, luego de que el exfutbolista reconociera haberle sido infiel con su exesposa Coté López.

Se trata de un comentario que no pasó desapercibido, considerando que él mantuvo una fugaz relación con la modelo española en 2023 y, actualmente, se encuentra soltero.

Fue en una publicación de Suro Solar, representante y amigo de la otrora chica reality, donde Pinilla ocupó la sección de comentarios para apoyar a su expareja.

"¡Esa mujer se merece solo cosas lindas!", escribió el otrora delantero.

Caldirola ya volvió a Chile desde Qatar, donde se había instalado junto al futbolista debido a los compromisos laborales del "Mago".

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