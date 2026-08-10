¿Por qué Fran Maira fue detenida y Neme no? Abogado de "Tu Día" explicó insólita situación

Una acalorada discusión en el panel de "Tu Día" generó el accidente automovilístico que protagonizó José Antonio Neme durante este fin de semana.

El matinal de Canal 13 planteó la interrogante sobre si el trato a Neme fue justo o no considerando que, según las imágenes de cámaras de seguridad, fue el periodista quien tuvo la responsabilidad principal.

Durante el debate José Luis Repenning preguntó al abogado Claudio Valdivia si "¿José Antonio tiene que pasar la noche en el calabozo y al otro día ser presentado en un tribunal?".

"Sí, con el estándar que fijado por la Fiscalía de Las Condes en el último año, me parece que sí. Ese era el procedimiento", señaló el abogado, recordando el accidente que ocasionó Fran Maira en febrero pasado y por el que pasó una noche en prisión, a diferencia de José Antonio Neme.

Los dos casos guardan muchas similitudes: tanto Neme como Maira conducían un vehículo cuando impactaron a un motorista, ninguno de los dos famosos registró alcohol en su cuerpo y ambos socorrieron a los involucrados en el siniestro.

En ese sentido cuestionó los criterios y se preguntó "¿cuál es el estandar que nos está fijando la fiscalía de Las Condes respecto a ciertos cuasidelitos, a ciertos delitos asociados a la ley de tránsito, sobre la gravedad? Me parece que aquí hay que dar señales".

"Cuando yo hago el análisis como fiscal, tengo que ser muy cuidadoso respecto a qué grado de responsabilidad tiene en el resultado final la persona", complementó.