Revelan causa de muerte de Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla vs. Kong"

Impacto causó en Hollywood la repentina muerte de Kaylee Hottle, la actriz sorda reconocida por su participación en las películas de "Godzilla vs. Kong", quien falleció este martes a los 18 años.

Este miércoles se reveló la causa de muerte de la adolescente: traumatismo contuso múltiple tras verse involucrada en un accidente de tránsito, informó la Oficina Forense de Maryland.

El vehículo en el que viajaba, conducido por un hombre de 19 años, se salió del camino y chocó con una obra de drenaje transversal, con Hottle siendo la única víctima fatal.

Su muerte se ha calificado de accidental por parte de las autoridades, que apuntaron al exceso de velocidad como factor determinante del suceso.

Kaylee, nacida en Atlanta, Georgia, provenía de una familia sorda desde hace varias generaciones, comenzando su carrera en anuncios publicitarios cuando solo tenía nueve años.

Su gran salto a la fama se dio en 2021 al entrar al universo cinematográfico "MonsterVerse" interpretando a "Jia" en "Godzilla vs. Kong", la niña que logra comunicarse con "Kong" mediante lenguaje de señas y que vive en Skull Island junto al personaje de Rebecca Hall, la doctora "Ilene Andrews".

Volvió a interpretar a su personaje en la secuela "Godzilla x Kong: The New Empire", en 2024, donde tuvo un rol clave en la batalla contra una colosal y mortal amenaza oculta en la Tierra Hueca.

"Estoy devastada al enterarme de esta noticia. Mi más sentido pésame a tu familia. Te echaremos de menos, Kaylee", escribió Hall en la última jornada.