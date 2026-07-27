Revelan que Emilia Dides fue operada de urgencia: Sammis Reyes actualizó su estado de salud

Preocupación ha generado Emilia Dides tras de ausentarse en la semifinal de Miss Universo Chile este domingo.

Si bien, Julio César Rodríguez explicó que una "urgencia médica" dejó a la cantante fuera del programa, se desconocía más información sobre su estado de salud.

Ahora bien, Sammis Reyes, pareja de la exMiss Chile, detalló que la modelo tuvo una emergencia la madrugada del domingo 26 de julio, luego de asistir a un evento la noche anterior

"Nos dormimos a las 4:30am del día domingo (ayer) y de la nada, 4 horas después.. La Emi me despierta diciéndome que le dolía el estómago. ¡Estaba tiritando del dolor! Sin dudarlo, salimos corriendo a la clínica", partió diciendo.

Poco después, tras ser evaluada por el equipo médico, "el doctor nos dice que se tiene que operar de urgencia".

Pese a que el exjugador de la NFL evitó entregar detalles sobre el diagnóstico de Dides, aseguró en sus redes que la intervención quirúrgica fue exitosa.

"Ahora ya más tranquilos, les queremos comunicar como familia que la Emi salió bien de la operación. Está bien, tranquila y reposando hasta nuevo aviso", cerró Reyes.