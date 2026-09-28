Robbie Williams recordó su incómoda entrevista con Luis Jara: "¿Él sigue con trabajo?"

El cantante británico Robbie Williams recordó el bochornoso episodio que protagonizó hace más de 20 años en la incómoda entrevista junto a Lucho Jara, que no pudo concretarse debido al básico manejo del inglés del animador.

Aquella fallida conversación sucedió el 24 de noviembre de 2004 luego de que una frase en inglés del conductor de "Mucho Lucho" fuera malinterpretada, perdiendo el control de la situación y terminando con el exTake That abandonando el estudio.

Se trata de uno de los momentos icónicos de la televisión chilena, uno que marcó un antes y un después para el intérprete de "Un golpe de suerte", quien tomó clases de inglés y asumió aquel embarazoso encuentro como "una oportunidad de crecimiento".

"Quizás deberíamos juntarnos y tomarnos una foto juntos"

"Sé que eso se ha mencionado. Lo vi en internet hace poco. Simplemente no entendía qué estaba pasando. No lo sabía", aseguró Williams en conversación con Culto al ser consultado por aquel infame episodio, recordando "vagamente que fui a hacer una entrevista y luego no pude descifrar si el conductor estaba teniendo una crisis nerviosa o si era una broma. Nunca había estado en esa situación así antes y nunca he estado en esa situación después, donde literalmente no se pudo hacer nada".

El cantante de "Feel" y "Angels", que se presentó este domingo en el Estadio Bicentenario de La Florida, reflexionó que "estábamos hablando en un idioma diferente y, literalmente, el espíritu de todo esto fue como estar en ácido. Fue como 'oh, ahora estamos en una realidad diferente y no sé qué está pasando en esta realidad'".

Williams también cuestionó la falta de preparación para aquella entrevista, que requería de un buen nivel de inglés por parte del animador al haber sido sin traductor.

"Si estuviera entrevistando a un artista alemán, no podía hablar inglés. ¿Cómo íbamos a esperar que esa entrevista no se realizara en inglés? Todavía no entiendo muy bien qué pasó (…) no entiendo cómo se puede permitir que eso suceda", comentó.

Eso sí, prefiere dar vuelta la página y no guarda resentimiento, preguntando por el nombre del animador y en qué está ahora, esperando un reencuentro a más de dos décadas del infame episodio.

"Oh, Dios te bendiga, Luis. ¿Él sigue con trabajo?", preguntó, planteando que "quizás deberíamos juntarnos y tomarnos una foto juntos".