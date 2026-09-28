Roberto Cox se refirió a rumores de romance con Maite Orsini: "Ella era muy coqueta"

Roberto Cox volvió a referirse a los rumores que surgieron luego de la entrevista que realizó a Maite Orsini en Francia, cuando se encontraba cubriendo el juicio contra Nicolás Zepeda por el caso de Narumi Kurosaki

A varios meses del encuentro -ocurrido a comienzos de abril-, el periodista recordó la situación en el programa digital "Nada que perder", donde conversó con Nicolás Cabargas sobre los llamados "shippeos" televisivos

"Fue tal el nivel de shippeo que después hasta me inventaron un romance con ella", recordó el comunicador, quien posteriormente aseguró que percibió una actitud coqueta por parte de la exdiputada durante la entrevista

"Yo sentí que ella era muy coqueta, muy coqueta (...) Yo creo que no", señaló al ser consultado sobre si él también había sido coqueto. Posteriormente, recordó un momento particular de la conversación: "En una parte de la entrevista le hago una pregunta y ella me queda mirando y me dice: 'Ay, perdón, ¿cómo me dijiste? Me desconcentré'"

Asimismo, el rostro de CHV explicó que mantuvo una actitud profesional durante la entrevista y que, una vez respondidas las preguntas relacionadas con su presencia en Francia, la entrevista "se relajó y hubo una situación un poquito más de shippeo".

Finamente, Cox se refirió a los rumores sobre un supuesto romance y cuestionó a Cecilia Gutiérrez por haber difundido esa versión. "Mintieron. Cecilia Gutiérrez mintió, porque la única persona que a mí me escribió para saber si eso era verdad (...) fue Pamela (Díaz)", sostuvo, descartando que existiera un vínculo amoroso con Orsini.