"Siempre ha ejercido como la mujer de Rafael": Fran García-Huidobro barrió con Marcela Vacarezza

Un duro mensaje envió Francisca García-Huidobro a Marcela Vacarezza a raíz de su opinión sobre el polémico divorcio entre Douglas y Ana Sol Romero.

En los últimos días Vacarezza defendió enérgicamente a Douglas pese a las acusaciones de hostigamiento y malos tratos que existen en su contra. "Hablar de un GPS o no, encuentro que hay otro tipo de cosas más graves que esa", señaló la ex "SQP".

Sus palabras encontraron eco en García-Huidobro, quien en su programa "Plan Perfecto" barrió con la panelista de "Hay que decirlo".

"Estudiar psicología no es ser psicóloga (...) Marcela nunca ejerció como psicóloga porque, con todo el respeto del mundo, siempre ha ejercido como la mujer de Rafael", disparó la "Dama de Hierro".

Luego agregó que "que ella (Marcela) diga que porque había una infidelidad no es tan raro (usar un GPS), discúlpenme pero el problema lo tienen ustedes"

"Ustedes son quienes tienen una lógica de pareja que nostros creíamos que era bastante normal y últimamente nos estamos dando cuenta que es bastante bizarra. Una persona que estudió psicología debería tener un comentario un poco más profesional y criterioso que un comentario de amistad", concluyó.