Marcela Vacarezza defendió a Douglas y confirmó distanciamiento con Ana Sol Romero

Marcela Vacarezza emitió una férrea defensa en favor del cantante Douglas en medio de su polémico divorcio de la periodista Ana Sol Romero.

La panelista de "Hay que decirlo" de Canal 13 abordó la separación de la pareja, en la cual existen denuncias por hostigamiento y no pago de pensión, y que incluso cuenta con medidas de protección dictadas por un tribunal estadounidense.

Vacarezza, quien fue vecina y cercana del matrimonio mientras vivían en Miami, tomó partido por el chileno asegurando que "yo era amiga de la pareja, los quería mucho, pero hoy a quien sigo estimando es a Douglas".

Habiendo dicho eso continuó: "Él sigue siendo mi amigo y por lo que conozco, no me cabe duda de que él no ha dejado de pagar absolutamente nada".

Sobre las denuncias pos hostigamiento, la esposa de Rafael Araneda aseguró que "él (Douglas) es un papá muy presente, muy preocupado por sus hijas, y jamás va a poner en riesgo la relación con sus hijas, por este tipo de cosas que aparecen que él hacía estos shows".

"A mí, hablar de un GPS o no, encuentro que hay otro tipo de cosas más graves que esa", concluyó.

Sobre su distanciamiento con Ana Sol Romero, Marcela Vacarezza señaló que "tuvimos problemas personales, no solo conmigo sino que con otros amigos que teníamos allá. No es nada grave, no es nada del otro mundo, son temas de convivencia, pero ahí llegó".