"Tuve una pequeña crisis nerviosa": Otakin tras estafa en bencinera

El anti-influencer Rodrigo Fernández, mejor conocido como Otakin, reconoció que tuvo una "pequeña crisis nerviosa" al sufrir un intento de estafa en un servicentro de la compañía Aramco, en Hualpén, que terminó con un detenido.

La figura de redes sociales conversó con "Buenos días a todos", de TVN, tras la viralizada denuncia en la que acusó a uno de los bomberos de la bencinera por cobrarle 30 mil pesos de bencina sin haberle cargado el combustible, además de entregarle una boleta de un cobro que no calzaba con el horario de la carga.

Al abordar lo sucedido en el servicentro de la Región del Biobío, el creador de contenido reconoció que "en ese momento yo no estaba en mí, todo se me activó, me subió la adrenalina, me dolía la guata de una manera, no me salían las palabras".

"De verdad que tuve como una pequeña crisis nerviosa", aseguró, momento en que amenazó con llamar a Carabineros al dar cuenta de la estafa.

Y aclaró: "Había dos bomberos ahí. Al que yo increpo (en el video) es el que carga la bencina, pero que el que hizo toda la estafa fue el otro bombero, que se notaba que era más vivo, que lo había hecho antes. El que hace la estafa es el que me carga la bencina, pero el otro bombero es el que le reimprime la boleta y me dice 'quizás la aguja de auto está mala'. Y ese auto es electrónico, no tiene aguja".

Según el relato de Otakin, el bombero avisó a su supervisor al ser increpado e inicialmente se burlaron de él, hasta que dieron cuenta de que era un influencer con más de 1,4 millones de seguidores.

Carabineros detuvo a uno de los involucrados por el delito de estafa.