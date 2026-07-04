Con llantos, golpes en el pecho y llamadas a la venganza, miles de iraníes comenzaron este sábado a despedir al asesinado líder supremo Alí Jameneí en Teherán, en la primera jornada de unos funerales públicos que se alargarán durante seis días, en cinco ciudades y dos países.

En la enorme mezquita Mosala de Teherán resonó desde primera hora de la mañana el grito "Labbaik ya Jameneí" (Lealtad a Jameneí) en honor al religioso que lideró el país durante más de 36 años y fue muerto por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el primer día de la guerra.

Además de cabeza de Estado, Jameneí era el representante en la tierra del duodécimo imán de los chiítas, desaparecido en el siglo IX, y a ello se suma que su presencia fue constante desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, en que ocupó puestos como el de presidente antes de líder.

Hoy sábado y el domingo se realizará un velorio en la mezquita Mosala y el lunes el cortejo recorrerá la capital; el martes, el funeral se trasladará a la ciudad religiosa de Qom; el miércoles a Irak, y finalmente Jameneí será enterrado en la urbe sagrada de Mashad, en el noreste del país, en el mausoleo del imán Reza, el octavo del chiísmo.

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