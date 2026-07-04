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La oncena de Noruega para el duelo ante Brasil por octavos del Mundial 2026

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Noruega se medirá ante Brasil este domingo 5 de julio a las 16:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por los octavos de final del Mundial 2026. Esta será la probable formación de los europeos para el duelo ante la verdeamarela.

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