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Canadá cayó ante Marruecos y se convirtió en el primer anfitrión eliminado del Mundial

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Canadá puso fin a su aventura mundialista tras tropezar por 0-3 ante Marruecos en el NRG Stadium de Houston, convirtiéndose en el primer país organizador en despedirse de la cita planetaria de Norteamérica.

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