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Tópicos: Magazine | Personajes

Vesta Lugg se llena de críticas y burlas por su nueva canción "Metro 90"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La ex "BKN" no logra despegar con su carrera musical.

Vesta Lugg se llena de críticas y burlas por su nueva canción
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La influencer Vesta Lugg ha recibido una ola de críticas y burlas por el estreno de "Metro 90", su apuesta más reciente en su carrera musical.

De acuerdo a su relato, la canción nació de una experiencia propia en la que perdonó a un hombre que la dejó plantada solamente basada en su estatura. "Y aún así lo perdoné, porque es gigante", dice Lugg en el tema.

Pese a sus 20 mil reproducciones en Youtube y a contar con el respaldo de una disquera multinacional como Warner Music, Vesta Lugg no logró convencer al público y se llenó de comentarios negativos por este lanzamiento.

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