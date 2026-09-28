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Vesta Lugg se llena de críticas y burlas por su nueva canción "Metro 90"
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La ex "BKN" no logra despegar con su carrera musical.
La ex "BKN" no logra despegar con su carrera musical.
La influencer Vesta Lugg ha recibido una ola de críticas y burlas por el estreno de "Metro 90", su apuesta más reciente en su carrera musical.
De acuerdo a su relato, la canción nació de una experiencia propia en la que perdonó a un hombre que la dejó plantada solamente basada en su estatura. "Y aún así lo perdoné, porque es gigante", dice Lugg en el tema.
Pese a sus 20 mil reproducciones en Youtube y a contar con el respaldo de una disquera multinacional como Warner Music, Vesta Lugg no logró convencer al público y se llenó de comentarios negativos por este lanzamiento.