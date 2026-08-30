Yamila Reyna arremetió contra Pamela Díaz durante un show: "Fea..."

La comediante Yamila Reyna lanzó un duro dardo contra Pamela Díaz durante una reciente presentación.

En un clip viralizado en redes sociales, se escucha a Reyna referirse a Pamela Díaz como "fea culia" (sic) y asegurar que "por lo menos yo no ando con joyas robadas" -en referencia al escándalo judicial que protagonizó Díaz a mediados de los 2000-.

"Que increíble que una mujer, teniendo hijas mujeres, haga un comentario como ese, 'calladitas a trabajar'", agregó Yamila Reyna.

El origen del conflicto

Pese a que alguna vez tuvieron buena relación y compartieron programas en TV y en plataformas digitales, la relación entre Yamila Reyna y Pamela Díaz se quebró luego del abrupto término de la comediante con el cantante Américo.

Dicha ruputura amorosa terminó con acusaciones de violencia por parte de Reyna. Ante esta situación y el retiro temporal de la humorista, Pamela Díaz señaló que "a Yamila no le ha pasado nada tan grave como le ha pasado a todo el mundo" y que debería "seguir trabajando igual".