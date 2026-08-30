Yamila Reyna arremetió contra Pamela Díaz durante un show: "Fea..."
La comediante no tuvo piedad con "La Fiera" y recordó una de sus polémicas más bulladas.
La comediante no tuvo piedad con "La Fiera" y recordó una de sus polémicas más bulladas.
La comediante Yamila Reyna lanzó un duro dardo contra Pamela Díaz durante una reciente presentación.
En un clip viralizado en redes sociales, se escucha a Reyna referirse a Pamela Díaz como "fea culia" (sic) y asegurar que "por lo menos yo no ando con joyas robadas" -en referencia al escándalo judicial que protagonizó Díaz a mediados de los 2000-.
"Que increíble que una mujer, teniendo hijas mujeres, haga un comentario como ese, 'calladitas a trabajar'", agregó Yamila Reyna.
Pese a que alguna vez tuvieron buena relación y compartieron programas en TV y en plataformas digitales, la relación entre Yamila Reyna y Pamela Díaz se quebró luego del abrupto término de la comediante con el cantante Américo.
Dicha ruputura amorosa terminó con acusaciones de violencia por parte de Reyna. Ante esta situación y el retiro temporal de la humorista, Pamela Díaz señaló que "a Yamila no le ha pasado nada tan grave como le ha pasado a todo el mundo" y que debería "seguir trabajando igual".