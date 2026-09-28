Anime de "One Piece" despidió su temporada 2026: ¿Cuándo volverá?

El anime de "One Piece" emitió este domingo su episodio 1.180, con lo cual cerró su temporada 2026 en la actual era de la adaptación del manga de Eiichiro Oda.

La serie producida por Toei Animation comenzó a implementar este año el formato de emisión por temporadas, con lo cual solo tendremos 24 episodios al año.

El productor de la serie en el estudio japonés, Ryuta Koike, había explicado que se trataba de una "decisión estratégica para apoyar el avance y la evolución del anime", permitiendo un mayor tiempo de producción y menos presión para el equipo, lo cual se traduce en un mejor resultado final.

¿Cuándo volverá el anime?

La batalla aún no termina en la isla de los gigantes, con el Arco de Elbaph estrenando su segunda parte durante el 2027.

Se espera que la emisión se retome a inicios de abril del próximo año, coincidiendo con la temporada de estrenos de primavera en Japón.

Además, la franquicia de los Sombrero de Paja celebrará en 2027 el trigésimo aniversario del manga, festejos que incluirán el estreno en cines de una película que adaptará uno de los arcos narrativos más celebrados de la obra de Oda, el Incidente de God Valley.