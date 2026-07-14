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Tópicos: Magazine | Streaming | Anime

El Viaje a la Extinción de "Jujutsu Kaisen" llegó con doblaje latino al streaming

Publicado:
| Periodista Digital: Gustavo Arismendi

HBO Max sigue incrementando su catálogo de anime.

El Viaje a la Extinción de
 HBO Max

La cuarta temporada del anime producido por Mappa ya está en producción.

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HBO Max anunció que la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen", titulada "El Viaje a la Extinción, Parte 1", llegó su catálogo, con la adaptación del manga de Gege Akutami encontrándose disponible con doblaje latino en el streaming de Warner Bros.

Luego de los catastróficos eventos del Arco del Incidente de Shibuya en la segunda temporada, la historia continúa con "Yuji Itadori" a la fuga tras restablecerse su ejecución por parte de los altos mandos. Sin la protección de "Satoru Gojo", el joven recipiente de "Sukuna" se transformará en el objetivo de un poderoso hechicero de Clase Especial, "Yuta Okkotsu".

Pero eso es tan solo el comienzo, pues "Kenjaku" pone en marcha el siguiente paso de su plan al orquestar el "Viaje a la Extinción" -también conocido como "Juego del Sacrificio"-, obligando luchar a hechiceros y humanos malditos.

La cuarta temporada del anime producido por Mappa, que se conocerá como "Jujutsu Kaisen: El Viaje a la Extinción, Parte 2", está en producción y aún no tiene fecha de estreno.

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