Confirman nueva serie del "Pato Darkwing" con Mark Hamill

Al conmemorarse 35 años del debut televisivo del "Pato Darkwing" ("Darkwing Duck"), el streaming Disney+ dio luz ver a un reinicio animado protagonizado por Mark Hamill ("Star Wars") como el héroe titular.

El defensor de San Canario, el terror que aletea en la noche, aquel que sale de las sombras peleando como un león, tendrá una nueva serie animada encabezada por Sean Tretta ("Star Trek: Picard") y Borja Peña Gorostegui ("Lost & Crowned") como productores ejecutivos, además de contar con el creador de la animación noventera, Tad Stories, como consultor del proyecto.

Hamill, reconocido mundialmente por su rol de "Luke Skywalker" en la saga "Star Wars", tiene una prolífica carrera como actor de voz, siendo su personaje más emblemático el "Guasón" de "Batman: La Serie Animada", y ahora interpretará a "Drake Mallard / Darkwing" en este reinicio.

El elenco de voces es de lujo, incluyendo a Seth Rogen como "Launchpad McQuack", Lizzy Caplan como "Gosalyn Mallard", Lilimar como "Duckie", Dan Stevens como "Glade McTowers", Tiffany Shepis como "Rosa", Kathryn Newton como "Firecracker", Teo Briones como "Timb" y Tyler Dean Flores como "Pondsy".

La serie animada original era una parodia de héroes como "Batman" y "The Shadow", con su reinicio continuando la historia con una interesante premisa: durante los últimos 35 años, el "Pato Darkwing" ha estado atrapado en un mundo paralelo en el que nadie ha oído hablar de sus hazañas como superhéroe.

Ahora, una rebelde adolescente llamada "Duckie", que lo sabe todo sobre su pasado heroico, aparece para llevar a este egocéntrico justiciero de vuelta a la batalla. Juntos, este insólito dúo se enfrentará a peligros como "Negaduck" y "Megavolt", y se reunirá con sus aliados "Launchpad" y "Gosalyn", y hasta "Morgana", para salvar a todo el universo.

La nueva serie, que se anunció en 2020 por parte de Disney Branded Television y Point Grey Pictures, aún no tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming de Disney.