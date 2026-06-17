Daniela Vega será parte de serie documental sobre Rocío Jurado

La actriz chilena Daniela Vega prestará su voz para la serie documental sobre la icónica artista española Rocío Jurado.

A través de sus redes sociales, Cinema Chile confirmó la participación de la intérprete nacional en esta nueva producción de Movistar Plus+, la cual llevará por nombre "La más grande".

"La más grande, serie documental original de Movistar Plus+ centrada en la vida y legado de Rocío Jurado, cuenta con la participación y voz en off de la actriz y cantante chilena Daniela Vega", destacó la publicación.

Asimismo, detallaron que la serie "recorre la trayectoria de la artista a través de material de archivo, testimonios y distintos recursos audiovisuales que reconstruyen su figura y su impacto en la música y la cultura popular española".

La participación de Vega será clave en el relato, ya que es la encargada de narrar la docuserie y de leer una autobiografía inédita y no publicada de la cantante española, la cual fue aportada por su propia hija.

Dirigida por Alexis Morante, la serie de cuatro episodios se estrenará el próximo 25 de junio en España.