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Tópicos: Magazine | Streaming

El oso "Ted" salta a la animación con esta serie

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Ted: The Animated Series" continuará la historia de las películas con las voces originales.

El oso
 Peacock

La historia se desarrollará 12 años después de los eventos de la última película, teniendo a "John" y "Ted" viviendo como vecinos.

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"Ted", el malhablado oso de peluche creado por Seth MacFarlane, salta a la animación con su propia serie animada que continuará la historia de las películas.

Este martes se liberó el primer adelanto de "Ted: The Animated Series", que servirá de secuela de las dos entregas cinematográficas de 2012 y 2015, teniendo de regreso en las voces a Mark Wahlberg ("John Bennet"), Amanda Seyfried ("Sam") y Jessica Barth ("Tami-Lynn"), además de MacFarlane como el deslenguado oso.

Al darle el tratamiento animado a su personaje en línea con sus series "Family Guy" y "American Dad", la historia se desarrollará 12 años después de los eventos de la última película, teniendo a "John" y "Ted" viviendo como vecinos, cada uno con sus propias familias y trabajos poco satisfactorios, apoyándose mutuamente en sus malas ideas sobre el matrimonio, la crianza de los hijos y los retos de la vida adulta.

La serie animada se estrenará el próximo 17 de diciembre en el streaming Peacock, a la espera de confirmar su plataforma de emisión en Chile.

Además de protagonizar la serie animada, MacFarlane ejerce como escritor y productor ejecutivo, junto a Paul Corrigan y Brad Walsh como guionistas, productores ejecutivos y showrunners.

Se trata del segundo proyecto del personaje creado por MacFarlane que llega al streaming Peacock junto con la serie precuela que mostró los años escolares noventeros de "Ted" y "John Bennet", que tuvo dos temporadas en la plataforma Universal+.

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