El oso "Ted" salta a la animación con esta serie

"Ted", el malhablado oso de peluche creado por Seth MacFarlane, salta a la animación con su propia serie animada que continuará la historia de las películas.

Este martes se liberó el primer adelanto de "Ted: The Animated Series", que servirá de secuela de las dos entregas cinematográficas de 2012 y 2015, teniendo de regreso en las voces a Mark Wahlberg ("John Bennet"), Amanda Seyfried ("Sam") y Jessica Barth ("Tami-Lynn"), además de MacFarlane como el deslenguado oso.

Al darle el tratamiento animado a su personaje en línea con sus series "Family Guy" y "American Dad", la historia se desarrollará 12 años después de los eventos de la última película, teniendo a "John" y "Ted" viviendo como vecinos, cada uno con sus propias familias y trabajos poco satisfactorios, apoyándose mutuamente en sus malas ideas sobre el matrimonio, la crianza de los hijos y los retos de la vida adulta.

La serie animada se estrenará el próximo 17 de diciembre en el streaming Peacock, a la espera de confirmar su plataforma de emisión en Chile.

Además de protagonizar la serie animada, MacFarlane ejerce como escritor y productor ejecutivo, junto a Paul Corrigan y Brad Walsh como guionistas, productores ejecutivos y showrunners.

Se trata del segundo proyecto del personaje creado por MacFarlane que llega al streaming Peacock junto con la serie precuela que mostró los años escolares noventeros de "Ted" y "John Bennet", que tuvo dos temporadas en la plataforma Universal+.