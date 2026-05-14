El Reino de los Supermanes inicia en la serie animada de "Superman": Tráiler y fecha de estreno

La serie animada "Mis aventuras con Superman" liberó el tráiler de su tercera temporada, desatando "El Reino de los Supermanes" con múltiples Hombres de Acero apareciendo en Metrópolis.

Anticipando la llegada de un poderoso villano, el impostor "Cyborg Superman", la historia también dará la bienvenida al joven "Superboy", quien tendrá la voz del actor de "Glee" y estrella de Broadway Darren Criss.

La tercera temporada se estrenará el próximo 14 de junio en el streaming HBO Max y la señal Cartoon Network.

Tras los sucesos de la segunda temporada, "Clark Kent" (Jack Quaid), "Lois Lane" (Alice Lee), "Jimmy Olsen" (Ishmel Sahid, Jury Duty) y la kryptoniana "Kara Zor-El" (Kiana Madeira) intentan seguir con sus vidas mientras descubren su lugar en el mundo.

"Clark finalmente se ha convertido en Superman y ha hecho las paces con sus orígenes kryptonianos: ¡está listo para establecerse! Pero Lois, quien finalmente se ha convertido en la reportera estrella del Diario Planeta, no lo está. Por su parte, Jimmy ha evolucionado de fotógrafo freelance a periodista celebridad, pero aún se siente intimidado por las atenciones románticas de la recién llegada Kara Zor-El, quien intenta encontrar su lugar en la Tierra", detalló la sinopsis.

Jake Wyatt y Brendan Clogher son coproductores ejecutivos y showrunners de esta serie animada, que llega en un "super junio" donde se prepara el camino para el aterrizaje de "Supergirl", con Milly Alcock, a los cines el 25 de junio.