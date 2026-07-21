Actores de "The Big Bang Theory" explican por qué la serie sigue siendo tan popular

Han pasado siete años desde que los científicos geeks de "The Big Bang Theory" se despidieran de la televisión con el final de su duodécima temporada, pero el tiempo no ha afectado en nada a la comedia que sigue siendo muy querida por la audiencia, siendo una de las favoritas de las plataformas de streaming y llevando al desarrollo de varios spin-off.

Cooperativa conversó con los protagonistas de la serie más reciente de este universo televisivo, "Stuart no logra salvar el universo" ("Stuart Fails To Save The Universe"), quienes nos explicaron por qué la sitcom original se mantiene en el corazón de los fanáticos, especialmente en Latinoamérica.

"La serie brindó a ciertas personas la oportunidad de ser ellas mismas y de interesarse por cosas raras y nerds, y les transmitió que eso estaba bien y que, a pesar de todo, podían seguir desenvolviéndose en este mundo como gente normal, aunque jueguen a 'Calabozos y Dragones' o tengan una espada de 'Game of Thrones' colgada en la pared", señaló John Ross Bowie, quien vuelve a interpretar al físico cuántico y siempre molesto "Barry Kripke".

Para el actor, "la gente quiere sentirse escuchada y vista, y quiere tener una sensación de pertenencia, y estoy orgulloso de que la serie les haya dado eso".

Un apocalipsis multiversal provocado por "Stuart" (Sussman) obliga al inesperado grupo de héroes a salvar a toda la existencia. (Foto: HBO Max)

El impacto fue tan grande que, en pleno peak de popularidad en 2015, Kevin Sussman visitó Chile y apenas pudo caminar por las calles de Santiago.

"Ahí fue donde más me reconocieron en toda mi vida. Iba caminando por la calle y la gente... Bueno, fue lo más cerca que he estado de que una multitud se abalanzara sobre mí", dijo el actor que retorna como "Stuart Bloom", el dueño de la tienda de cómics "Comic Center of Pasadena", con su propia serie.

"Una serie con la que la gente se siente a gusto"

Para Lauren Lapkus, que retoma a su personaje de "Denise", la novia de "Stuart", la serie original sigue siendo tan popular porque, "ante todo, es divertida, pero también es esa serie con la que la gente se siente a gusto". Una "comfort show", como se le dice en inglés.

"Hay tantas series con las que crecí y que también significan mucho para mí que, cuando las pones, simplemente te sientes seguro. Como si pensara: 'Oh, estoy en casa'. Así que creo que es eso para mucha gente. ('The Big Bang Theory') llevaba tanto tiempo emitiéndose que crecieron con ella o fue parte de sus vidas; pasaron muchas cosas a nivel personal, pero siguen viendo esa serie durante 12 años. Eso es mucho tiempo en la vida de alguien", declaró la actriz.

Por ello, la intérprete, que tan solo estuvo en las dos temporadas finales de "The Big Bang Theory" antes de regresar como su personaje en el nuevo spin-off, destacó que "si eres fan de algo y tienes la suerte de que eso de lo que eres fan dure tanto tiempo, tendrá un gran impacto en ti".

"En la vida real soy así. Soy uno de esos nerds"

Los protagonistas de "Stuart no logra salvar el universo" comprobaron que el cariño por la serie original sigue intacto cuando fueron invitados al evento CCXP de México en abril pasado, donde el fandom se reunió en masa para conocer lo nuevo del universo televisivo y conocer a los actores.

"Sé lo grande que es todo esto, pero me sorprendió un poco encontrarme con tanta gente en la convención y ver lo emocionados que estaban", reconoció Brian Posehn, que regresa como el geólogo "Bert" en la nueva serie.

Los héroes se encontrarán con versiones alternativas de varios personajes de la serie original. (Foto: HBO Max)

El actor entiende este fanatismo porque "en la vida real soy así. Soy uno de esos nerds y me gustan miles de cosas diferentes; toda mi vida ha girado en torno a esto, así que entiendo esa obsesión, estoy agradecido y me encanta, me encanta que exista esta comunidad de fans".

"La serie lleva muchos años fuera del aire, pero dondequiera que voy la gente me dice: 'Todavía te vemos todos los días, vemos varios episodios al día' o 'Me he visto todos los episodios seis veces y ahora voy por la séptima', y eso me parece increíble. Como actor, estoy muy agradecido de haber formado parte de eso", sinceró Posehn.

En el fondo, el elenco de "Stuart no logra salvar el universo" se siente afortunado de haber sido parte de este fenómeno televisivo y, más importante aún, estar presente en su expansión con nuevas aventuras multiversales.

Para Lauren, haber tenido "un papel menor en la serie fue algo que me hizo muy feliz. Fue justo durante las dos últimas temporadas de la serie. Y luego, al volver a mi vida cotidiana, me ha sorprendido mucho que la gente me identifique con ese personaje y me diga: '¡Dios mío, eres Denise!'. Y yo les digo: '¡Dios mío! ¿Cómo lo recuerdas?'. Pero es que: 'Ah, sí, porque ven muchísimo la serie. Son superfans'. Se les queda grabado. Así que ha sido algo muy, muy especial".

"Stuart no logra salvar el universo" se estrena este jueves 23 de julio en el streaming HBO Max.