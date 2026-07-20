"Stuart" de "The Big Bang Theory" recordó su paso por Chile: "Fue donde más me reconocieron"

Kevin Sussman está a tan solo días de su regreso al universo de "The Big Bang Theory" con el nuevo spin-off, "Stuart no logra salvar el universo" ("Stuart Fails to Save the Universe"), y al conversar con Cooperativa recordó el fervor que causó su única visita a Chile en 2015, en pleno peak de popularidad de la serie original.

"Estuve en Santiago y ahí fue donde más me reconocieron en toda mi vida. Iba caminando por la calle y la gente... Bueno, fue lo más cerca que he estado de que una multitud se abalanzara sobre mí", aseguró el actor que vuelve como "Stuart Bloom", el dueño de la tienda de cómics "Comic Center of Pasadena", con su propia serie.

Durante la conversación junto John Ross Bowie, quien vuelve a interpretar al físico cuántico y siempre molesto "Barry Kripke", reconoció lo extraño que fue aquel paso por suelo chileno: "Es muy raro porque, cuando voy por Los Ángeles (EE.UU.), soy más bien un tipo cualquiera. La gente me dice: '¿Podrías apartarte, por favor?'".

Es que, como hizo ver Bowie, el fandom de "The Big Bang Theory" es "enorme en Latinoamérica", aunque él sí es reconocido bastante cuando camina por las calles de la ciudad de California, donde hay muchísimos fanáticos latinos de la serie original.

Sobre el impacto que tuvo "Big Bang", reflexionó que "la serie brindó a ciertas personas la oportunidad de ser ellas mismas y de interesarse por cosas raras y nerds, y les transmitió que eso estaba bien y que, a pesar de todo, podían seguir desenvolviéndose en este mundo como gente normal, aunque jueguen a 'Calabozos y Dragones' o tengan una espada de 'Game of Thrones' colgada en la pared".

"Y creo que la gente quiere sentirse escuchada y vista, y quiere tener una sensación de pertenencia, y estoy orgulloso de que la serie les haya dado eso", valoró Bowie.

El nuevo spin-off nos lleva directo a un apocalipsis multiversal provocado por "Stuart" (Sussman) al romper un dispositivo construido por "Sheldon" y "Leonard", viéndose obligado a salvar a toda la existencia. Teniendo en su poder una máquina entregada por una versión suya de una realidad alternativa, no solo contará con la ayuda "Kripke" (Bowie), sino que también de su novia "Denise" (Lauren Lapkus) y de su amigo el geólogo "Bert" (Brian Posehn).

"Stuart no logra salvar el universo" se estrena este jueves 23 de julio en HBO Max.