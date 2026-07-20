"He-Man" al streaming: Confirman estreno de "Amos del Universo" en Prime Video

"Amos del Universo" ("Masters of the Universe"), la película que marcó el regreso a los cines del héroe más poderoso del universo, confirmó su estreno en streaming.

La aplaudida aventura cinematográfica del protector de los secretos del Castillo Grayskull, en su eterna lucha contra el maligno "Skeletor" y sus demoníacas fuerzas, llegará este miércoles 22 de julio a la plataforma Prime Video.

De esta manera, estará disponible en el catálogo del servicio perteneciente a Amazon a tan solo 48 días de su debut en cartelera.

Tras el fracaso de la adaptación cinematográfica de 1987 con Dolph Lundgren, la legendaria línea de juguetes de Mattel asumió el nuevo desafío en la gran pantalla de la mano del director Travis Knight, quien tenía experiencia dando un giro optimista y emotivo a marcas conocidas con "Bumblebee", además de un celebrado paso por el estudio de animación stop-motion Laika.

Tomando como base la mitología más popular de la saga, la película reimagina los orígenes del "Príncipe Adam" (Nicholas Galitzine) al verse obligado al exilio en la Tierra, lejos de su natal Eternia, para escapar de un devastador ataque de "Skeletor" (Jared Leto) que consumió al reino.

Pasan 15 años y "Adam" vive una vida normal como un humano cualquiera, trabajando en una compañía como parte del equipo de recursos humanos, pero sin olvidar el mundo de fantasía del que vino y al que deberá volver para salvar a todos los habitantes de Eternia.