Los autitos "Matchbox" saltan al streaming con una película protagonizada por John Cena inspirada en la popular línea de juguetes de Mattel. La historia tiene a un grupo de amigos reuniéndose tras una infancia en la que disfrutaban jugar con los autitos "Matchbox", pero el reencuentro se convierte en una carrera para salvar al mundo luego de descubrir que uno de ellos, "Sean" (Cena), es un agente encubierto de la CIA. El elenco incluye a Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson, Teyonah Parris, Danai Gurira, Golshifteh Farahani, Corey Stoll y Bill Camp, con un estreno programado para el próximo 9 de octubre en la plataforma Apple TV.

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