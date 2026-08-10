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Tópicos: Magazine | Streaming

"La Casa del Dragón": ¿Cuándo se estrena la temporada 4?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Danza de los Dragones finalizará con su cuarta temporada en HBO.

 HBO

"Rhaenyra" (Emma D'Arcy) se declaró como "La princesa que fue prometida" en el final de la temporada 3.

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La tercera temporada de "House of the Dragon" ("La Casa del Dragón") ha finalizado con su octavo episodio, despidiendo el ciclo con varias muertes importantes y mostrando a "Rhaenyra" (Emma D'Arcy) declarándose como "La princesa que fue prometida".

Ahora, la exitosa serie inspirada en la crónica "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin desatará el final de la guerra civil de la Casa Targaryen, mejor conocida como "La Danza de los Dragones", con su cuarta y última temporada.

Desde HBO confirmaron que la temporada final de "House of the Dragon" se estrenará durante el 2028, sin precisar la fecha exacta. Eso sí, todos los ciclos anteriores se estrenaron a mediados de año, por lo que se espera que la serie mantenga la tendencia para la última temporada.

Pero antes, en 2027 llegará la segunda temporada de la otra serie del universo televisivo de "Game of Thrones", con el regreso de "El Caballero de los Siete Reinos".

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