La muerte de Catherine O’Hara impacta la segunda temporada de The Studio

La muerte de la legendaria actriz Catherine O'Hara no solo generó tristeza en sus fans, colegas y familia, sino que también tuvo un impacto en el set de la segunda temporada de The Studio, comedia donde ella participó.

En entrevista con The Times, los directores Evan Goldberg y Seth Rogen, quien además es su protagonista, aseguraron que la serie cambiará sin el personaje de Patty Leigh, que era interpretado por O'Hara.

"Obviamente, ha sido difícil en lo emocional lidiar con la pérdida, pero también en lo que respecta a la serie en sí. Escribimos la historia pensando en que ella estaría presente. Ya lo teníamos todo listo y el impacto se siente a lo largo de toda la nueva temporada", afirmó Goldberg.

"Ha sido complejo. Lo dijiste mejor que nosotros: ella era el ancla y ahora el ancla ya no está", agregó.

"De alguna manera estamos reconociendo que hemos quedado un poco sin ancla. Pero, honestamente, eso también es parte de la vida y de lo que todos experimentamos. Si bien tratamos de no centrarnos demasiado en temas pesados en la serie, estarán presentes en esta segunda temporada. No lo estamos ignorando", reflexionó Seth Rogen, quien interpreta justamente al director del estudio por el que reemplazan al personaje de O'Hara.

Cabe recordar que la actriz, reconocida por su papel en Beetlejuice, falleció el 30 de enero en su casa en Los Ángeles a causa de una embolia pulmonar súbita, a los 71 años.